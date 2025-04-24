Немецкий стартап Atmos успешно испытал космический корабль Phoenix

Немецкий стартап Atmos Space Cargo заявил об успехе первого полета своего возвращаемого космического аппарата Phoenix, несмотря на то, что компания не смогла полностью зафиксировать поведение аппарата при возвращении в атмосферу. Об этом сообщил портал Space News.

© Atmos Space Cargo

Запуск состоялся 21 апреля в рамках миссии SpaceX Bandwagon-3. Аппарат отделился от ракеты через 90 минут после старта и спустя еще полчаса начал снижение в сторону южной Атлантики, примерно в 2000 км от побережья Бразилии. Изначально планировалось возвращение в Индийском океане, недалеко от острова Реюньон.

Phoenix использует уникальный надувной теплозащитный экран, который должен смягчать нагрузки при входе в атмосферу. В рамках миссии стояло три задачи: сбор телеметрии, возвращение данных с полезных нагрузок и анализ работы теплового экрана.

«Мы можем назвать это полным успехом», — заявил генеральный директор Себастьян Клаус, отметив, что все четыре полезные нагрузки, включая оборудование от коммерческих клиентов и немецкого агентства DLR, сработали корректно и вернули данные.

Однако третья задача — анализ возвращения — оказалась менее успешной. За пять недель до запуска SpaceX изменила траекторию из-за ограничений основной полезной нагрузки — южнокорейского спутника. В результате аппарат приводнился в Атлантике, далеко от зоны, где была подготовлена операция по его отслеживанию и подъему.

Atmos пыталась адаптироваться: установила новые наземные станции в Южной Америке и зафрахтовала самолет для наблюдения. Но из-за облачности и большого расстояния получить видеозапись возвращения не удалось.

«Некоторые данные указывают на то, что тепловой экран надулся, как и планировалось, но было очень сложно получить полную телеметрию на заключительном этапе полета», — пояснил Клаус.

Несмотря на сложности, компания продолжает анализ данных и уже готовится ко второму запуску Phoenix, запланированному на 2026 год. Полученные результаты помогут в доработке конструкции и стратегии возвращения.