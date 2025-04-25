YouTube впервые за 10 лет сменил дизайн плеера

В честь 20-летнего юбилея с момента загрузки первого видеоролика на платформу видеохостинг YouTube приступил к обновлению пользовательского интерфейса своего веб-плеера. Это первое заметное изменение дизайна за последнее десятилетие, и, как это часто бывает с масштабными нововведениями, реакция аудитории оказалась неоднозначной. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Первые сообщения о появлении нового оформления плеера начали появляться на различных интернет-площадках, включая форум Reddit. Судя по этим данным, обновление пока распространяется постепенно и доступно не всем пользователям. Некоторые комментаторы отмечают, что видят новый дизайн только на определенных учетных записях или при просмотре конкретных видео, в то время как на других их аккаунтах внешний вид остается прежним.

Ключевое отличие обновленного интерфейса – визуальное выделение кнопок действий отдельным фоном. Элементы управления воспроизведением, такие как кнопка «Play/Pause», переход к следующему видео, временная шкала и индикатор глав видео, получили один стиль оформления и расположены вместе.

При этом значок регулировки громкости переместился и теперь находится в группе с другими функциональными элементами: настройками автоматического воспроизведения, субтитров, качества видео и прочими. Эта группа кнопок выделена иным фоновым цветом или затенением, подчеркивая их отличие от основных элементов управления воспроизведением.

Как уже упоминалось, мнения о новом облике плеера разделились. В то время как некоторым пользователям изменения пришлись по душе, другие выразили резкую критику. Особое недовольство вызвал новый ползунок регулировки звука. Похоже, его дизайн изменился таким образом, что стало менее удобно использовать колесико мыши или клавиши клавиатуры (вверх/вниз) для быстрой настройки уровня громкости без необходимости наводить курсор непосредственно на ползунок.