Представлен мощный OnePlus 13T за 40 тысяч рублей

В Китае состоялась презентация субфлагманского смартфона OnePlus 13T, который предлагает компактный корпус и высокую производительность. Об этом сообщает GizmoChina.

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Новинка получила 6,32-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1440х2160 пикселей, динамической частотой обновления 120 Гц и яркостью 1600 нит. За производительность OnePlus 13T отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной и постоянной памятью на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

На тыльной панели устройства две камеры: основная с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией, а также телеобъектив на 50 Мп с двукратным оптическим зумом и электронной стабилизацией. Селфи-камера получила датчик на 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 6260 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие кнопки действия, как в iPhone, защиты IP65 и гарантированных обновлений на протяжении четырех лет.

OnePlus 13T предлагается в трех цветах по цене от 3399 до 4499 юаней (от 38,5 до 51 тыс. руб.) в зависимости от модификации.