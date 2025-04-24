Huawei стала лидером рынка складных смартфонов в Китае

Компания Huawei продолжает укреплять свои позиции на динамичном рынке складных смартфонов в Китае, демонстрируя впечатляющий рост и доминирование над конкурентами. Согласно данным аналитической компании IDC, в четвертом квартале 2024 года китайский гигант реализовал на своем домашнем рынке более 2,5 миллиона таких устройств, заняв 48,6% сегмента. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Однако истинный масштаб успеха Huawei проявился в первом квартале 2025 года. За этот период компания отгрузила более 2,8 миллиона складных аппаратов, в результате чего ее рыночная доля взлетела до поразительных 76,6%. Этот скачок отражает годовой рост поставок Huawei на 53,1%, что особенно впечатляет на фоне общего спада продаж на рынке складных телефонов, который в четвертом квартале 2024 года составил 9,5% в годовом выражении.

Рост Huawei происходит за счет сокращения долей других производителей. Наиболее заметное снижение продемонстрировала Honor, чей сегмент сократился с 20,6% в четвертом квартале 2024 года до 9,1% в первом квартале 2025 года.

На третью строчку рейтинга по итогам первого квартала поднялась Oppo, сумевшая немного нарастить свою долю с 5,3% до 7,1%. Ранее третье место занимала Vivo, которая в первом квартале 2025 года даже не попала в отчет IDC. Значительное падение зафиксировано и у Xiaomi — с 7,4% в конце 2024 года до 2,6% в начале 2025 года.

Вероятной причиной ослабления позиций конкурентов является менее активное обновление модельного ряда. В то время как Xiaomi и Vivo достаточно давно не выводили на рынок новые смартфоны с гибкими дисплеями, Huawei активно представляет инновационные продукты. В прошлом году компания выпустила первый в мире трехстворчатый складной аппарат Mate XT Ultimate, а также модели Mate X6, Pocket 2 и Nova Flip. В текущем году портфолио уже пополнилось необычной раскладушкой Pura X, что, по мнению аналитиков, способствует удержанию лидерства и дальнейшему росту.