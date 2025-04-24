Новейший iPhone подешевел в России на 35%

Бюджетный iPhone 16e подешевел в России на 35%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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iPhone 16e — это первый смартфон Apple в бюджетной линейке «e», заменивший серию SE. Теперь на российских маркетплейсах эта модель впервые предлагается по цене от 50 тыс. руб.

В конце февраля 2025 года, когда начались продажи iPhone 16e в России, его цена начиналась от 77,9 тыс. руб. К марту стоимость снизилась до 60 тыс., а под конец апреля начинается от 50 тыс. руб.

При этом некоторые магазины предлагают iPhone 16e от 48 тыс. руб. Однако стоит учитывать, что самые доступные версии предназначены для американского рынка. Такие устройства не поддерживают физическую SIM-карту и предлагают установку eSIM.

Apple представила iPhone 16e в феврале 2025 года. Новинка сочетает элементы разных моделей. Например, у нее экран от iPhone 14 — это 6,1-дюймовая OLED-матрица с частотой обновления 60 Гц. Процессор — Apple A18, как в базовом iPhone 16, но с урезанным графическим процессором. Основная камера тут одна и на 48 Мп. Кроме того, новинка поддерживает ИИ-функции Apple Intelligence, предлагает разъем USB-C и кнопку действия вместо тумблера беззвучного режима, а также фирменный модем Apple C1.