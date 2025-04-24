Microsoft выплатила более $1,6 млн белым хакерам

Microsoft провела первое масштабное мероприятие по информационной безопасности под названием Zero Day Quest, в рамках которого выплатила более $1,6 млн экспертам по кибербезопасности. Об этом говорится на сайте компании.

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В рамках мероприятия участники выявили свыше 600 уязвимостей в облачных и ИИ-сервисах компании. В мероприятии приняли участие около 100 исследователей, которые прошли образовательные сессии. Программа включала поиск ошибок в ИИ-сервисах с командой AI Red Team, обучение защите от SSRF с инженерами, а также получение рекомендаций от специалистов по багбаунти.

Microsoft анонсировала, что будущие мероприятия будут дополнены новыми исследовательскими задачами, увеличенными вознаграждениями и расширенным взаимодействием между разработчиками продуктов и сообществом экспертов по безопасности.

Белые хакеры — это специалисты по кибербезопасности, которые используют свои навыки для защиты систем и данных, выявляя уязвимости и помогая их устранить. Они действуют в рамках закона и этических норм, в отличие от «черных» хакеров.