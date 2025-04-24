Астрономы обнаружили необычный космический объект. Это «мост» из темной материи, соединяющий сталкивающиеся галактики. Объект входит в скопление Персея.

© mir24.tv

Ученые отметили, что открытие помогло восполнить недостающий фрагмент космической головоломки. Наличие моста объясняет странные формы и завихрения, наблюдаемые на месте событий.

Недавно обнаруженное субскопление расположено в 1,4 миллионах световых лет к западу от NGC 1275, центральной галактики скопления Персея. Структура находится на расстоянии 240 млн световых лет от Земли.

Между двумя наблюдаемыми элементами ученые обнаружили «мост», основой которого является темная материя. Это вещество не взаимодействует со светом и поэтому невидимо, но оно обладает массой и оказывает гравитационное влияние на окружающее пространство.

Скопления галактик – одни из крупнейших структур во Вселенной. Масса скопления Персея оценивается примерно в 600 триллионов солнечных масс.

Новое исследование помогло лучше понять, как формировалась эта гигантская структура. Ученые провели компьютерное моделирование и установили, что скопление столкнулось с другим объектом около 5 миллиардов лет назад. Остатки этого космического катаклизма до сих пор влияют на скопление Персея, сообщает Nature Astronomy.

Ранее астрономы обнаружили «тающую планету с огромным хвостом. Ее назвали одной из наименее пригодных для жизни из всех известных. Планета расположена очень близко к своей звезде, а ее поверхность покрыта океанами магмы. При каждом обороте вокруг светила планета теряет массу. Вследствие этого за ней протянулся многомиллионный хвост.