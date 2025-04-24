Глава Минцифры прокомментировал возможность запрета мессенджеров в РФ

В России не планируется запрещать работу мессенджеров. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «Телеком будущего – 2025».

У главы ведомства спросили, есть ли в России планы запретить использование мессенджеров.

«Таких планов нет у нас. Наша задача — найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — заявил Шадаев.

Он добавил, что благодаря комплексу регуляторных мер в России можно обеспечить безопасное использование мессенджеров. При этом их не нужно «запрещать в целом, как класс».

Ранее Шадаев заявлял, что за лето 2025 года Минцифры собирается доработать второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Он отметил, что в этом вопросе нет «одного простого решения», поскольку технологии постоянно обновляются.