Gmail на Android научился отписывать пользователей от рассылок

Gmail на Android научился отписывать вас от рассылок
Google начал внедрять новую функцию «Управление подписками» в приложение Gmail для Android, которая позволяет пользователям легко отписываться от нежелательных рассылок.
Обновление уже появилось у некоторых пользователей.
Теперь в меню приложения есть страница, где отображаются все активные подписки на рассылки с указанием их деталей и кнопкой «Отписаться», срабатывающей одним касанием. Функция направлена на решение проблемы переполненных почтовых ящиков, когда пользователи получают десятки рекламных писем из-за забытых подписок.
Gmail автоматически собирает все подписки в одном месте, избавляя от необходимости искать письма вручную.
Пока «Управление подписками» доступно не всем, но Google обещает расширить доступ в ближайшие дни. Ожидается, что функция появится и в веб-версии Gmail, а также на iOS.