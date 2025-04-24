Обнаружен новый вид комаров

На побережье Восточной Африки нашли новый вид комаров. Ему дали временное название Pwani. Ученые установили, что новый вид относится к группе Anopheles gambiae. Это ключевые переносчики малярии.

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При этом исследователи отметили их уникальные механизмы резистентности к инсектицидам. Это указывает на возможные отличия в реакции вида на обработку химикатами, сообщает Molecular Ecology.

Ученые планируют дальнее изучение этого вида, поскольку их способность противостоять химикатам может вызвать вспышки малярии.

Правда, пока участие Pwani в передаче малярии не доказано, однако распространённость этого вида в очагах инфекции указывает на необходимость в дальнейшем изучении насекомого.