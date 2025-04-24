Найденные в разных уголках Земли загадочные артефакты удивили ученых

Ученые снова обратили внимание на загадочные артефакты, найденные в различных уголках Земли, которые могут указывать на существование более развитых цивилизаций в далеком прошлом. Эксперты отмечают, что такие находки не вписываются в традиционные представления о человеческой истории и порождают много вопросов у исследователей.

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Одним из самых обсуждаемых артефактов стали золотые миниатюры, найденные в Мексике и Южной Америке. Они имеют форму, напоминающую современные летательные аппараты, и впечатляют исследователей своей высокой детализацией. Несмотря на небольшие размеры, изделия инков обладают продуманными аэродинамическими формами, что позволяет предположить, что их создатели могли иметь представление о полетах. Ученые предполагают, что миниатюры могли быть созданы с натуры, что вызывает дополнительные вопросы о том, как это было возможно в доколумбовую эпоху.

Еще один интересный артефакт был найден в Сербии — древняя статуэтка возрастом около 7000 лет. Она изображает существо с четырьмя глазами и необычной формой головы. Исследователи не исключают, что это может быть изображение человека в защитном костюме или даже представителя другой цивилизации. Однако происхождение и назначение этой статуэтки остаются загадкой.

Завершает список загадочных находок диск Сабу, обнаруженный в Египте. Этот каменный артефакт с тремя изогнутыми лепестками поразил ученых своей сложной формой и тонкостью обработки. Толщина некоторых его участков составляет всего 1,5 миллиметра, что практически невозможно воспроизвести даже с использованием современных инструментов. Цель и технология создания диска до сих пор не ясны.

Специалисты признают: наука пока не имеет однозначных ответов, но такие находки открывают новые горизонты для переосмысления представлений о древних культурах и уровне их технологического развития, пишет портал «Говорит Уфа».

Недавно была сделана еще одна необычная находка. Исследователи обнаружили на вершине пирамиды в Сальвадоре керамических кукол возрастом 2,4 тысячи лет. Одной из самых интересных черт найденных марионеток являются их лица, меняющие выражение в зависимости от угла, под которым можно смотреть на игрушку.