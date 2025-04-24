Космонавт Зубрицкий показал кадры приближения Cargo Dragon к МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий поделился фотографиями сближения грузового корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС).

© Алексей Зубрицкий/ Роскосмос/ ТАСС

"На днях к международной космической станции стыковался грузовой корабль Dragon. Такой вид на прибывающий корабль был из иллюминатора модуля МИМ-2. Это 32-я миссия снабжения NASA на данном корабле. Доставляемое оборудование будет поддерживать десятки исследовательских экспериментов во время 73-й длительной экспедиции", - сказал Зубрицкий.

Космонавт добавил, что, помимо продовольствия и оборудования для экипажа, Dragon доставил усовершенствованных свободно плавающих роботов для проведения различных научных экспериментов.

Cargo Dragon, стартовавший в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида в понедельник утром, произвел стыковку с орбитальной станцией в автономном режиме 22 апреля в 08:40 по времени восточного побережья США (15:40 мск). Путь от Земли до орбитальной станции занял у корабля порядка 28 часов. Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.