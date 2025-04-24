Малая планета получила имя известного колымского писателя

Институт прикладной астрономии Российской академии наук присвоил имя известного магаданского геолога и писателя Олега Куваева малой планете, сообщает Telegram-канал правительства области.

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Астероид был обнаружен в октябре 2011 года астрономами Тимуром Крячко и его коллегой Борисом Сатовским. Теперь в международном реестре он будет значиться как Kuvaev.

Колымский астроном Тимур Крячко открыл уже более 60 малых планет Главного пояса астероидов, в том числе и потенциально-опасных для планеты Земля объектов.

В планах у ученого добиться присвоения одной из малых планет имени "Билибин", а другой - имени академика РАН и бывшего директора Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института Николая Шило.