Xiaomi готовится представить Poco F7 на Snapdragon 8s Gen 4

Компания Xiaomi готовит к запуску новый смартфон Poco F7 — премьера ожидается в конце мая.

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Согласно утечке от инсайдера Йогеша Брара, одной из первых стран, где появится новинка, станет Индия. Не исключено, что вместе с ней выйдет и Poco F7 Ultra, а чуть позже модель доберется и до глобального рынка.

По предварительной информации, Poco F7 станет ребрендингом Redmi Turbo 4 Pro. Если утечка верна, смартфон получит 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K (2800 × 1280) и частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру на 20 Мп, основную — на 50 Мп в паре с 8-мегапиксельным «шириком».

Аппарат будет построен на свежем чипсете Snapdragon 8s Gen 4, с конфигурациями до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Также обещают аккумулятор емкостью 7550 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Работать смартфон будет под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0.

Среди других характеристик: встроенный в экран сканер отпечатков, металлическая рамка, ИК-порт, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. Габариты устройства составят 163,1 × 77,93 × 7,98 мм, вес — 219 граммов.