Какие ограничения появятся в WhatsApp в ближайшее время

WhatsApp готовит к запуску функцию Advanced Chat Privacy, которая усилит защиту приватных чатов.

© Ferra.ru

Она запретит экспортировать переписку и автоматически сохранять медиа на устройствах участников. Цель нововведения — создать «безопасную среду»: чтобы участники могли делиться личной информацией, не опасаясь, что её вынесут за пределы чата.

Однако скриншоты пока не блокируются — их по-прежнему можно делать вручную. В WhatsApp заявляют, что работают над расширением функциональности Advanced Chat Privacy: в будущем возможен запрет и на скриншоты.

Функция будет полезна в чатах, где люди обсуждают чувствительные темы, например, здоровье или волонтёрство, и при этом мало знакомы друг с другом. Активировать её можно через настройки конкретного чата — опция появится под названием Advanced Chat Privacy.

Нововведение будет внедряться постепенно, в течение ближайших месяцев, и будет работать как в личных, так и в групповых чатах.