Под льдами Антарктиды океанологи нашли неизвестных существ
Британские исследователи обнаружили неизученные формы жизни под шельфовыми ледниками Антарктиды. Для изучения подледных глубин была использована специализированная высокоточная камера.
Оборудование опустили в 900-метровую полость под ледником Фильхнера-Ронне, что позволило установить: биоразнообразие в этой зоне значительно превышает предыдущие оценки.
В условиях вечной темноты и температуры −2,2°C учёные зафиксировали организмы, внешне напоминающие морские губки, но принадлежащие к неизвестному науке виду. По данным ИА «Кулик», особенности их жизнедеятельности, адаптации и экологической роли остаются неисследованными.
«Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которая направляет идеи в другом направлении и показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятно особенная и удивительно приспособлена к замерзшему миру», — поделились ученые.