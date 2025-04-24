Под льдами Антарктиды океанологи нашли неизвестных существ

Британские исследователи обнаружили неизученные формы жизни под шельфовыми ледниками Антарктиды. Для изучения подледных глубин была использована специализированная высокоточная камера.

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Оборудование опустили в 900-метровую полость под ледником Фильхнера-Ронне, что позволило установить: биоразнообразие в этой зоне значительно превышает предыдущие оценки.

В условиях вечной темноты и температуры −2,2°C учёные зафиксировали организмы, внешне напоминающие морские губки, но принадлежащие к неизвестному науке виду. По данным ИА «Кулик», особенности их жизнедеятельности, адаптации и экологической роли остаются неисследованными.