В Перу нашли хорошо сохранившуюся 5000-летнюю мумию женщины

Археологи под руководством доктора Рут Шейди Солис обнаружили уникальное захоронение на территории древнего поселения Асперо, одного из центров цивилизации Караль-Супе — старейшей известной цивилизации Америки (ок. 3000–1800 гг. до н.э.). Об этом сообщило Перуанское государство.

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Место раскопок — Уака-де-лос-Идолос, один из ритуальных холмов памятника. Здесь ученые нашли останки высокопоставленной женщины. Ее тело хорошо сохранилось: кожа, волосы и ногти остались нетронутыми временем. Женщина была аккуратно завернута в хлопчатобумажную ткань, накрыта тростниковой циновкой и панелью из перьев ара.

Предварительный анализ показал, что останки, принадлежат женщине в возрасте от 20 до 35 лет ростом 1,5 метра (5 футов), носившей головной убор, который отражал ее высокий социальный статус.

Особую ценность представляет перьевая панель — один из древнейших образцов перьевого искусства Анд. Это, по мнению специалистов, свидетельствует о высоком уровне ремесла и символического мышления у народа Караль.

Такой набор предметов и заботливый ритуал захоронения говорят о высоком социальном статусе женщины. Ученые подчеркивают: это открытие еще раз подтверждает важную роль женщин в обществе Караль-Супе.

Сейчас междисциплинарная команда исследует здоровье, рацион, причины смерти женщины, а также происхождение и значение погребальных предметов.