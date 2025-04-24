Большие мозги не спасут птиц от глобального потепления

Новое исследование опровергает мнение, что птицы с крупным мозгом и широким географическим ареалом лучше справляются с изменениями климата. Ученые из Техасского университета в Остине изучили 1,249 видов птиц и обнаружили, что такие виды, как ястребы или попугаи, могут быть более уязвимы, если они приспособлены к узким климатическим нишам — специфическим условиям температуры и осадков.

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Исследование показало, что птицы, живущие в стабильных климатических зонах, таких как тропики, плохо адаптируются к резким изменениям, вызванным глобальным потеплением. Например, виды с большими мозгами, способные решать сложные задачи, часто зависят от определенных условий среды, что делает их менее гибкими. Широкий ареал также не гарантирует устойчивости, если птицы не могут переместиться в новые регионы из-за барьеров, таких как горы или города.

Климатические изменения, включая экстремальные температуры и осадки, уже влияют на ареалы птиц, смещая их на север со скоростью более километра в год. Исследование призывает к срочным мерам по сохранению экосистем, чтобы помочь видам адаптироваться.