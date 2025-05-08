Почему некоторые люди легче поддаются гипнозу
Гипноз давно вызывает интерес у исследователей, однако лишь в последние десятилетия нейронаука приблизилась к объяснению, почему внушаемость так вариативна. Оказалось, что восприимчивость к гипнозу — это не столько вопрос воли, сколько особенностей мозга, когнитивных стратегий и даже генетики. Подробнее — в материале «Рамблера».
1. Особенности строения мозга
Один из ключевых факторов, объясняющих гипнабельность, — структура и активность передней поясной коры и префронтальной коры. У людей с высокой гипнабельностью наблюдается более плотная функциональная связь между этими зонами мозга.
Исследование с использованием МРТ показало, что у таких людей существует усиленная координация между областями внимания и исполнительной функцией (PubMed Central). — именно это позволяет быстро переключаться в сосредоточенное состояние, характерное для транса.
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2. Феномен диссоциации
Многие легко гипнабельные люди склонны к диссоциативным стратегиям восприятия. То есть они могут «отключаться» от внешней среды и глубоко погружаться в внутренние образы. Это подтверждено в исследовании, опубликованном в PubMed Central, где у участников с высокой внушаемостью наблюдалась активность в зонах, отвечающих за обработку внутреннего внимания и образы, при сниженной активности сенсорных центров.
3. Генетические и нейрохимические предпосылки
Есть основания полагать, что до 25 процентов вариаций в гипнабельности обусловлены генетически. Особенно интересны исследования, связывающие гипнабельность с дофаминовыми рецепторами D2 и D4. Люди с определенными аллелями этих рецепторов показывают более высокие уровни доверия, открытости и повышенной чувствительности к внушению, сообщается в PNAS.
4. Внимание и когнитивная гибкость
Гипнабельные личности также демонстрируют высокий уровень когнитивной гибкости и способности к устойчивому фокусу внимания. В эксперименте, опубликованном в Academic Press, участникам нужно было выполнять задания с конфликтующими стимулами (например, модифицированный тест Струпа). Гипнабельные люди демонстрировали лучшую способность подавлять автоматические реакции, что критично для вхождения в гипнотическое состояние.
5. Роль ожиданий
Наконец, предвосхищение самого гипноза играет важную роль. Установлено, что ожидание того, что гипноз сработает, само по себе увеличивает вероятность вхождения в транс. Эффект плацебо и готовность к внушению включают в работу те же нейронные сети, что и гипноз — в частности, сети предвкушения и мотивации (Frontiers in Human Neuroscience).
Таким образом, внушаемость связана с индивидуальными различиями в мозговой архитектуре, когнитивных стратегиях, уровне дофамина, а также с социальными ожиданиями. Понимание этих факторов позволяет развивать клинические применения гипноза — от обезболивания до лечения тревожных расстройств.
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