МКС «приподняли» над Землей

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали. Об этом написала в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

© Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Там объяснили, что это приходится делать раз в несколько недель, чтобы поддерживать станцию на «рабочей» высоте в примерно 420 км над поверхностью Земли. В процессе полета МКС постепенно снижается.

«Сегодня в 03:08 мск включились двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-30», они проработали 639,7 секунды, выдав импульс величиной 1,22 м/с», — говорится в посте.

В «Роскосмосе» добавили, что в результате маневра высота орбиты станции стала больше на 2,1 км и составила около 419 км над поверхностью Земли.

Два дня назад начальник отдела департамента «Роскосмоса» Иван Ревнивых рассказал, что развертывание навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2» завершится к 2028 году. Всего планируется запустить более 10 аппаратов.

Ранее НАСА забило тревогу из-за старения МКС.