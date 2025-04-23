Ученые рассказали, сможем ли мы найти свидетельства существования инопланетной жизни

Недавние данные с телескопа Джеймса Уэбба вызвали сенсацию: в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной в 125 световых годах от Земли, обнаружены молекулы, которые на Земле производятся живыми организмами. Речь идет о диметилсульфиде (DMS) и его производных — потенциальных биомаркерах. Однако ученые, в том числе признанный эксперт в области астробиологии Сара Сигер из Массачусетского Технологического Института, предупреждают: это не доказательство жизни, а лишь повод для дальнейших исследований. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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По мнению исследователей, телескоп Джеймс Уэбб, несмотря на свои впечатляющие способности, все еще не способен однозначно зафиксировать жизнь на других планетах.

«Идея, что телескоп вдруг поймает «серебряную пулю» — молекулу, однозначно указывающую на существование жизни, — это иллюзия», — отметили авторы статьи. — «K2-18b — планета, вращающаяся вокруг красного карлика, и хотя такие звезды идеально подходят для изучения с помощью спектроскопии прохождения, они сами создают шум в данных из-за своей активности: вспышек, пятен и других магнитных явлений».

Кроме того, интерпретация спектров планет с телескопа — сложнейшая задача. То, что мы видим, — это усредненный сигнал от атмосферы, внутренней структуры планеты и звезды-хозяина. Разобрать его и отделить возможные признаки жизни от других факторов — пока задача почти неразрешимая.

Авторы статьи выделяют три критерия для подтверждения наличия биомаркеров: достоверность сигнала, правильное определение газа и его надежное толкование в контексте свойств планеты. В случае K2-18b, по их мнению, не выполняется ни одно из этих условий.

И все же телескоп Джеймс Уэбб дает человечеству уникальный инструмент, с помощью которого мы все ближе подходим к ответу на главный вопрос: одни ли мы во Вселенной? Каждый новый спектр, каждая возможная молекула — это шаг вперед, даже если он требует осторожности и терпения.