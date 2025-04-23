В России представили наушники со встроенным в кейс экраном

Компания Anker Innovations анонсировала выпуск беспроводных Hi-Fi-наушников Liberty 4 Pro с экраном в кейсе на российском рынке. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Одной из ключевых особенностей модели является сенсорный дисплей, встроенный в компактный зарядный кейс, что упрощает управление параметрами устройства. По заявлению производителя, инновационная коаксиальная акустическая архитектура Astria (ACAA) в сочетании с динамическим драйвером 10,5 мм и высокочастотным драйвером 4,6 мм с титановым покрытием гарантирует баланс и чистоту звучания. Дополнительный цифровой кроссовер способствует точной передаче аудиосигнала, а встроенная функция пространственного звука создает эффект полного погружения при просмотре фильмов и в играх.

Система шумоподавления модели включает 6 аудиодатчиков и 1 датчик давления, работающих в режиме адаптации к окружающим условиям. Проверка внешних помех выполняется каждые 0,3 секунды, а автоматическая подстройка обеспечивает эффективное подавление шума, включая 178% усиление фильтрации звуков во время авиаперелетов.

Для удобства пользователей Liberty 4 Pro оборудованы шестью микрофонами с ИИ, позволяющими вести четкие разговоры даже в шумных условиях. Функция многоточечного подключения гарантирует плавное переключение между устройствами, а технология быстрой зарядки обеспечивает 4 часа воспроизведения всего после 5 минут питания. Наушники работают до 10 часов без подзарядки, а кейс продлевает автономность до 40 часов.

Кроме того, звонка защита от влаги по стандарту IPX5. Наушники представлены в пяти цветах и предлагаются в России по цене 14,9 тыс. руб.