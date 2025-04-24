Vivo представила умные часы с автономностью до 22 дней

Наряду с Vivo X200 Ultra компания Vivo анонсировала свои новейшие смарт‑часы Watch 5.

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Новинка представляет собой обновлённую модель Watch 3 с улучшениями в дизайне, отслеживании спортивных показателей и мониторинге состояния здоровья.

Особенности

Vivo Watch 5 оснащены 1,43‑дюймовым изогнутым AMOLED‑экраном с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 1500 нит. Доступны алюминиевый и стальной корпуса в цветах Night Black и Moonlight White с силиконовым или кожаным ремешком.

Часы работают на базе BlueOS 2.0 и поддерживают более 100 спортивных режимов с профессиональными тренерами и курсами. Новая функция AI Athletic Trainer предлагает специализированные беговые программы, а также мониторинг артериального давления, качества сна и сердечного ритма на базе искусственного интеллекта.

В отличие от Watch 3, которые выпускались в Bluetooth‑ и eSIM‑версии, Watch 5 доступны только в Bluetooth‑варианте. При этом предусмотрены NFC, GPS и функциональная вращающаяся заводная головка. Автономность достигает до 22 дней при активном мониторинге здоровья. Степень защиты от воды – 5 ATM. Габариты корпуса – 45×45×11,4 мм, вес – 32 грамма.

Сроки выхода и цена

Продажи Vivo Watch 5 в Китае стартуют 29 апреля 2025 года.

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