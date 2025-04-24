Samsung Galaxy S25 FE получит процессор от S24 FE

Ожидаемый Samsung Galaxy S25 FE, который должен выйти осенью 2025 года, уже вызывает споры из-за утечки информации о его процессоре. Согласно данным, опубликованным GSMArena, новинка получит чип Exynos 2400e — тот же, что используется в Galaxy S24 FE, выпущенном в октябре 2024 года. Это решение может разочаровать фанатов, надеявшихся на более мощное железо в новой модели.

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Exynos 2400e — это собственный процессор Samsung, обеспечивающий хорошую производительность и энергоэффективность, но он уступает топовым чипам, таким как Snapdragon 8 Elite, используемым в флагманской серии Galaxy S25. Отсутствие обновленного процессора в S25 FE, вероятно, связано с желанием Samsung снизить затраты на производство модели Fan Edition, которая позиционируется как доступная альтернатива флагманам.

Ожидается, что Galaxy S25 FE сохранит ключевые особенности серии: AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, тройную камеру с улучшенными алгоритмами обработки изображений и поддержку быстрой зарядки. Утечки также намекают на возможные улучшения в дизайне и программном обеспечении на базе One UI 7 и Android 15.

Samsung пока не комментирует утечку.