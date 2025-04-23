Завершение ледникового периода спровоцировало вспышку вулканизма на Земле

Американские геологи открыли свидетельства того, что завершение ледникового периода и резкое отступление льдов в сторону Северного полюса привело к серьезным переменам в характере движения тектонических плит, что спровоцировало вспышки вулканической активности в Исландии и других регионах Северного полушария.

Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Колорадо (UCBoulder).

"Традиционно считается, что дрейф континентов и прочие геологические процессы протекают на временных масштабах порядка нескольких миллионов лет в результате перемен в круговороте пород в недрах Земли. Мы обнаружили, что изменения ее ледового покрова могут также вызывать существенные сдвиги в положении литосферных плит за значительно более короткие сроки, порядка нескольких десятков тысяч лет", - пояснил профессор UCBoulder Чжун Шицзе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу при всестороннем изучении последствий исчезновения обширной ледовой шапки, покрывавшей значительную часть Северной Америки, Европы и Азии в недавнем геологическом прошлом, примерно 14-25 тыс. лет назад. В прошлом, ее гигантская масса оказывала серьезное давление на недра Земли, в результате чего ее исчезновение породило так называемый "изостатический отскок".

Так ученые называют феномен подъема больших участков суши, которые ранее были придавлены массивами ледников или другими скоплениями массы, и уменьшения высоты над уровнем моря в соседних с ними участках, которые ранее были свободны ото льда. Этот процесс продолжается до сих пор, в результате чего некоторые регионы Северной Америки сейчас опускаются вниз, а другие продолжают расти.

Американские геологи заинтересовались тем, как эти "вертикальные" перемены в устройстве верхних слоев коры Земли могли также повлиять на ее горизонтальное движение, в том числе миграции континентов и литосферных плит. Для получения этих сведений ученые создали компьютерную модель недр планеты в середине конце ледниковой эпохи, порядка 21 и 110 тыс. лет назад, и просчитали при ее помощи то, как исчезновение ледников повлияло на тектонику.

Эти расчеты показали, что отступление полярной шапки привело к тому, что скорость дрейфа некоторых регионов Северной Америки выросла на 25% примерно 6-12 тыс. лет назад. Это спровоцировало вспышку вулканизма в Исландии примерно 7-10 тыс. лет назад, а также на 40% ускорило процесс образования новой морской коры. Нечто похожее, как предполагают ученые, может произойти в ближайшее время при распаде ледового щита Гренландии, что необходимо учитывать при прогнозировании дальнейшей активности исландских вулканов.