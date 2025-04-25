Rocket Lab показала настраиваемые солнечные панели для спутников

Rocket Lab представила новую линейку солнечных панелей STARRAY на 40-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Система STARRAY, предназначенная для питания спутников мощностью от 100 до более 2 000 Вт, использует до четырех панелей на крыло с радиационно-стойкими солнечными элементами с четверным спаем. Они отличаются высокой эффективностью и устойчивостью к суровым условиям космоса.

© Rocket Lab

Модульная конструкция снижает потребность в дорогостоящем индивидуальном проектировании, предлагая готовые решения для спутников на любой орбите - от низкой околоземной до дальнего космоса.

Компания приобрела SolAero Technologies в 2022 году, расширив свои возможности по производству солнечных батарей. Она имеет более чем 20-летний опыт работы, ее солнечные решения обеспечивают энергией более 1100 спутников, включая широкополосную группировку OneWeb, и поддерживают такие миссии, как NASA Artemis и космический телескоп Джеймса Уэбба.