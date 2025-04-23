Российский астроном сфотографировал броккенского призрака

Астроному-любителю Петру Митрофанову удалось сфотографировать в Псковской области необычное и редкое оптическое явление под названием броккенский призрак — феномен, при котором источник света проецирует тень от объекта на поверхность тумана или облаков.

© Вечерняя Москва

Фотограф запечатлел огромную тень от православного храма, который расположен на местном Священном холме единения России. Сфотографировать явление удалось в ночь на 22 апреля, когда в этом районе постепенно начал сгущаться туман.

— Интересное оптическое явление наблюдалось после часа ночи, когда появился туман, — написал Митрофанов на своей странице в VK.

© VK / Петр Митрофанов

Жители Одессы увидели парящий над Черным морем корабль, который был фата-морганой — сложной оптической иллюзией, возникающей из-за чередования слоев воздуха разной температуры и плотности.

Профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал о таком явление, как Луна багрово-красного цвета. Этот необычный феномен происходит благодаря оптическому эффекту, возникающему из-за высокой влажности воздуха.

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