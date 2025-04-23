Российский астроном сфотографировал броккенского призрака

Астроном сфотографировал броккенского призрака в Псковской области
Астроному-любителю Петру Митрофанову удалось сфотографировать в Псковской области необычное и редкое оптическое явление под названием броккенский призрак — феномен, при котором источник света проецирует тень от объекта на поверхность тумана или облаков.
Фотограф запечатлел огромную тень от православного храма, который расположен на местном Священном холме единения России. Сфотографировать явление удалось в ночь на 22 апреля, когда в этом районе постепенно начал сгущаться туман.
— Интересное оптическое явление наблюдалось после часа ночи, когда появился туман, — написал Митрофанов на своей странице в VK.
Жители Одессы увидели парящий над Черным морем корабль, который был фата-морганой — сложной оптической иллюзией, возникающей из-за чередования слоев воздуха разной температуры и плотности.
Профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал о таком явление, как Луна багрово-красного цвета. Этот необычный феномен происходит благодаря оптическому эффекту, возникающему из-за высокой влажности воздуха.