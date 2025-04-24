Китайские археологи обнаружили окаменелости колючеголового червя
Группа исследователей из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук нашла окаменелость возрастом 160 млн лет, принадлежащую вымершему виду Juracanthocephalus (скребни, или колючеголовые).
Об этом сообщает Global Times, партнер сети TV BRICS.
«Это открытие дает важную информацию для понимания эволюционных изменений и строения тела колючеголовых червей», – рассказал изданию руководитель исследовательской группы Ван Бо.
По словам ученого, находка указывает на то, что скребни, вероятно, произошли в наземной среде обитания и эволюционно обособились от коловраток (Rotifera) не позднее среднего юрского периода – примерно 165 млн лет назад.
Результаты исследования показали, что Juracanthocephalus представляет собой переходную форму между свободноживущими челюстными коловратками и бесчелюстными эндопаразитическими скребнями.
Колючеголовые черви – это группа эндопаразитических червей, обитающих как в морских, так и в наземных экосистемах.