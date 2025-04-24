Китайские археологи обнаружили окаменелости колючеголового червя

Группа исследователей из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук нашла окаменелость возрастом 160 млн лет, принадлежащую вымершему виду Juracanthocephalus (скребни, или колючеголовые).

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Об этом сообщает Global Times, партнер сети TV BRICS.

«Это открытие дает важную информацию для понимания эволюционных изменений и строения тела колючеголовых червей», – рассказал изданию руководитель исследовательской группы Ван Бо.

По словам ученого, находка указывает на то, что скребни, вероятно, произошли в наземной среде обитания и эволюционно обособились от коловраток (Rotifera) не позднее среднего юрского периода – примерно 165 млн лет назад.

Результаты исследования показали, что Juracanthocephalus представляет собой переходную форму между свободноживущими челюстными коловратками и бесчелюстными эндопаразитическими скребнями.

Колючеголовые черви – это группа эндопаразитических червей, обитающих как в морских, так и в наземных экосистемах.