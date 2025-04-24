В Египте открыли 4500-летнюю гробницу принца

Археологи обнаружили гробницу принца Васер-Иф-Ра, сына фараона Усеркафа, основателя Пятой династии Египта, в некрополе Саккара к югу от Каира. Таким образом, находку можно датировать временем около 4 500 лет назад, сообщает Аrkeonews со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

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Раскопки, проведенные под руководством известного египтолога доктора Захи Хавасса, показали, что гробница, изначально построенная в период Древнего царства, была позже повторно использована при XXVI династии Египта (ок. 685—525 гг. до н. э), спустя примерно 2000 лет после постройки.

Одна из самых поразительных особенностей гробницы — монументальная ложная дверь из розового гранита, высотой 4,5 метра и шириной 1,15 метра. Эта дверь украшена изысканными иероглифами, которые перечисляют многочисленные титулы принца Васер-Иф-Ра, например, «наследный принц», «королевский писец», «визирь» и «жрец-певец».

Среди важных находок — тринадцать статуй розового гранита, изображающих сидящие на высоких стульях фигуры. Ученые считают, что это скульптуры жен принца. Также археологи обнаружили черную гранитную статую высотой 1,35 метра и красный гранитный алтарь с ритуальными предметами.

Доктор Захи Хавасс выразил восторг от находки, подчеркнув важность этого открытия для понимания ритуалов и социальной иерархией Пятой династии. Он отметил, что уникальная структура и содержимое гробницы делают ее значительным примером древнеегипетских погребальных практик. По мере продолжения раскопок ожидается, что будут обнаружены новые камеры и артефакты, проливающие свет на тайны, связанные с поздним использованием гробницы.