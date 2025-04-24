Луна и две планеты покажут в небе «смайлик»

Предстоящей ночью Луна в виде полумесяца вместе с Венерой и Сатурном выстроятся в небе в форме смайлика. Об этом говорится в прогнозе NASA, из которого следует, что наблюдать подобное невооруженным глазом смогут и в России.

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Всего 24-25 апреля произойдет группировка Луны и трех планет, говорят специалисты. Желающим запечатлеть это предлагают встать пораньше, на рассвете, и с востока поискать непосредственно над горизонтом эту "группировку".

Судя по опубликованной NASA карте звездного неба, "смайлик" должен появиться уже за 45 минут до восхода солнца.

Предполагается, что полумесяц станет "улыбкой", лежащей на боку, а Венера и Сатурн станут "глазами" смайлика, расположенными чуть правее обычного. К этой группе видимых небесных тел может примкнуть снизу Меркурий.

Учитывая, что планеты вместе с Луной будут расположены максимально близко к горизонту, скорее всего, разглядеть их удастся там, где нет высотных строений.