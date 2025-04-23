Обнаружены гигантские подводные водопады вокруг Антарктиды

Австралийские ученые из Университета Тасмании при участии британских коллег обнаружили гигантские подводные водопады, окружающие Антарктиду. Открытие сделали с помощью спутников. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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Команда использовала данные орбитальных наблюдений аппаратов CryoSat-2 и Sentinel-3A. Они показали, что в некоторых местах массы плотной воды падают с антарктического шельфа на глубину до нескольких километров. В местах этих каскадов уровень моря понижается на несколько сантиметров.

По словам исследователей, подводные водопады формируются при замерзании морского льда, при котором соль выделяется в воду, увеличивая ее плотность. Эти потоки движутся вниз по континентальному склону, перенося кислород, питательные вещества и поглощенный углерод на глубину.

Ученые отметили, что эта циркуляция влияет на глобальный климат, поэтому космический мониторинг позволит улучшить климатические модели и разработать стратегии адаптации к меняющейся среде.