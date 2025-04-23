Ровер обнаружил на Марсе загадочный «Череп»
Марсоход Perseverance обнаружил несколько необычных камней, которые, похоже, находятся не на своем месте. Сейчас ровер исследует кратер Езеро, где, как предполагается, миллиарды лет назад было огромное озеро. С декабря 2024 года марсоход спускается по склону, который назвали склон Ведьминого орешника (Witch Hazel Hill).
11 апреля Perseverance остановился у визуально примечательной геологической границы, где сходятся светлые и темные породы. Здесь особенно выделяется камень, который ученые назвали «Холм черепа» (или, скорее, «Верхушка черепа» — Skull Hill) из-за его темного цвета, угловатой формы и ноздреватой поверхности, сообщает НАСА. В этом регионе, Порт-Энсон (Port Anson), есть несколько таких камней, и ученые точно не знают, как они туда попали.
Вероятно, камни были перенесены сюда водой из других мест миллиарды лет назад, когда на Марсе были реки и озера. Такие объекты называют «плавники».
«Мы нашли несколько таких темных "плавников" в районе Порт-Энсон. Команда стремится лучше понять, откуда эти камни и как они здесь оказались», — пишут специалисты НАСА.
Ямки на «Верхушке черепа» могли образоваться, когда марсианские ветры, несшие частицы пыли и камешков, изнашивали поверхность как наждачная бумага. Темный оттенок камня может намекать на его метеоритное происхождение, но анализ допускает также возможную вулканическую природу. Эти камни могли быть выброшены из-под земли при ударе астероида по вулканическим отложениям.
«Края кратеров — это нечто особенное. Последние четыре месяца были настоящим вихрем интересных находок, и мы считаем, что склон Ведьминого орешника хранит еще много секретов — это место более чем оправдало все наши ожидания», — сказала Кэти Морган, научный руководитель проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА.
Ученые с нетерпением ждут доставки собранных образцов на Землю, однако миссия сталкивается с серьезными проблемами бюджетного, временного и технического характера.