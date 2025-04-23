Представлен недорогой смартфон Huawei Enjoy 80 с батареей на 6620 мАч

HUAWEI выпустила в Китае первый смартфон новой серии Enjoy 80. Аппарат работает без 5G, но предлагает достойные характеристики за свою цену.

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Смартфон оснащен 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с HD+ разрешением (1604 × 720 пикселей), частотой 90 Гц и яркостью до 1000 нит. Работает на чипе Kirin 710A и системе HarmonyOS 4.0. Варианты памяти — 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ.

Главная особенность — аккумулятор на 6620 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Камеры: 50 Мп сзади и 8 Мп спереди. Есть боковой сканер отпечатков, защита от пыли и брызг IP64, ИК-порт, разъем 3,5 мм, но нет NFC.

© Gizmochina

© Gizmochina

Толщина — от 8,25 мм, вес — около 203 г. Модель доступна в четырех цветах: голубом, белом, черном и зеленом. Цены — от $165 до $233. Пока продается лишь в Китае