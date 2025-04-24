Американские ученые массово ищут способы уехать из страны

Команда глобальной платформы по трудоустройству ученых Nature Careers проанализировала поведение пользователей и обнаружила переориентацию американских исследователей на внешний рынок. С начала 2025 года ученые подали на 32% больше заявок на работу за границей из-за сокращения финансирования науки. В основном интерес вырос к Канаде, Европе, Китаю и другим азиатским странам, сообщает журнал Nature.

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Администрация Дональда Трампа, вернувшаяся к власти в США в 2024 году, начала резкое сокращение расходов на науку. Особенно пострадали исследования в области здравоохранения, климатологии и социальных наук: в марте правительство отменило более 200 федеральных грантов по ВИЧ и СПИД, сократило поддержку исследований по COVID-19 и урезало финансирование крупных университетов. На этом фоне американские ученые начали искать новую работу.

Команда Nature Careers — глобальной платформы по трудоустройству ученых — проанализировала поведение пользователей и выявила массовый разворот американских исследователей на внешний рынок. С января по март 2025 года количество заявок от ученых из США на зарубежные позиции выросло на 32%, а просмотров вакансий — на 35%. Только в марте рост интереса к предложениям за границей составил 68%.

«Такое значительное снижение числа запросов и заявок на работу в США и аналогичный рост числа желающих уехать из страны — беспрецедентный случай», — заявил Джеймс Ричардс, руководитель отдела Global Talent Solution в Springer Nature.

Особенно сильно вырос интерес к Канаде: количество заявок от американцев туда увеличилось на 41%. В то же время канадцы стали меньше подаваться на вакансии в США — на 13%.

Американские ученые стремятся занять зарубежную вакансию из-за нестабильности научной политики администрации Трампа: неизвестно, сколько будут действовать их стипендии на постдокторскую работу, а гранты могут отменить спустя три месяца после подтверждения, как это случилось с одним из опрошенных Nature исследователей.

Европейские университеты уже почувствовали эту тенденцию и пытаются привлечь к себе исследователей. Например, в начале марта Университет Экс-Марсель во Франции открыл программу «Безопасное место для науки» с бюджетом 15 миллионов евро. Она рассчитана на 20 ученых, которых уволили, подвергли цензуре или лишили возможности работать в США. За первые недели университет получил 298 заявок и почти 400 дополнительных запросов — и временно приостановил набор.

Рост интереса к Европе подтверждают и данные Nature Careers. В марте количество заявок на вакансии в Европе от американцев выросло на 32%, а просмотры — на 41%. В европейские университеты стремятся поступать и азиатские исследователи. При этом сами европейцы все чаще отказываются от переезда в США: количество заявок в американские университеты от них сократилось на 41%.

Институты Общества Макса Планка в Германии также начали получать просьбы от ученых из США остаться в Европе дольше. В апреле президент Общества Патрик Крамер объявил о создании специальной Трансатлантической программы: она предусматривает новые исследовательские центры, постдокторские позиции и даже руководящие должности для ученых, которые больше не могут работать в США. При этом Европе предстоит не только предоставить место для исследователей, но и обеспечить их поддержкой.

«Без предсказуемых потоков финансирования, конкурентоспособных зарплат и институциональной поддержки Европа рискует превратить потенциальное преимущество в разочарование и пустую трату мозгов», — предупредил Райм Айяди, президент Евро-Средиземноморской ассоциации экономистов.

Европа — не единственное убежище для ученых. Китай тоже активно включился в процесс: рекрутеры из Шэньчжэня публикуют посты в социальных сетях с призывом переехать в страну. В первом квартале 2025 года количество просмотров китайских вакансий в США выросло на 30%, заявок — на 20%. Интерес к другим азиатским странам тоже вырос — на 34% и 39% соответственно.

Исход научных кадров из США пока остается тревожной тенденцией: согласно февральскому опросу Национальной ассоциации постдоков, 43% молодых ученых считают свое положение угрожающим, 35% заявили, что их исследования под угрозой, а 9% боятся открыто высказываться на работе. Если сокращения продолжатся, Америка рискует потерять лидерство в науке и сотрудниках, работающих на ее благо.