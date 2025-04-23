В Госдуме оценили китайские «чипы трезвости‎»

Алиса Селезнёва

В России уже есть опыт внедрения «чипа от алкоголизма», аналогичные которым сейчас начали вживлять в Китае, однако такой способ избавления от зависимости был опасным. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

В Госдуме оценили китайские «чипы трезвости‎»
© РИА Новости

Ранее стало известно, что житель Китая установил себе «чип трезвости». Операция была проведена в Третьей народной больнице города Фуян. Вживленный в жировой слой в районе живота имплант представляет из себя 10 лекарственных гранул. Они медленно выделяют химическое соединение, подавляющее психологическую тягу к алкоголю.

Российский парламентарий Алексей Куринный напомнил, что такие методики лечения алкоголизма уже применялись и на территории России.

«Называлось это «торпеда» в свое время, когда в подкожную клетчатку внедрялся специальный контейнер, высвобождавший лекарственный препарат, который делал невозможным употребление алкоголя. Метод был жесткий, действенный, но и опасный», - пояснил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья напомнил, что препарат в «торпеде» вызывал осложнения и иногда даже смерть у пациентов, которые не могли удержать от употребления алкоголя, поэтому от его использования отказались.

При этом Куринный считает, что в том случае, если удастся разработать более мягкий препарат без сильных побочных эффектов, то его можно будет использовать в качестве лечения и в России.

Советской «торпедой», по некоторым данным, был «зашит» поэт Владимир Высоцкий и есть даже миф о том, что он потом эту ампулу сам вырезал, отметило издание.

Наука и техника