В Госдуме оценили китайские «чипы трезвости‎»

В России уже есть опыт внедрения «чипа от алкоголизма», аналогичные которым сейчас начали вживлять в Китае, однако такой способ избавления от зависимости был опасным. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее стало известно, что житель Китая установил себе «чип трезвости». Операция была проведена в Третьей народной больнице города Фуян. Вживленный в жировой слой в районе живота имплант представляет из себя 10 лекарственных гранул. Они медленно выделяют химическое соединение, подавляющее психологическую тягу к алкоголю.

Российский парламентарий Алексей Куринный напомнил, что такие методики лечения алкоголизма уже применялись и на территории России.

«Называлось это «торпеда» в свое время, когда в подкожную клетчатку внедрялся специальный контейнер, высвобождавший лекарственный препарат, который делал невозможным употребление алкоголя. Метод был жесткий, действенный, но и опасный», - пояснил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья напомнил, что препарат в «торпеде» вызывал осложнения и иногда даже смерть у пациентов, которые не могли удержать от употребления алкоголя, поэтому от его использования отказались.

При этом Куринный считает, что в том случае, если удастся разработать более мягкий препарат без сильных побочных эффектов, то его можно будет использовать в качестве лечения и в России.

Советской «торпедой», по некоторым данным, был «зашит» поэт Владимир Высоцкий и есть даже миф о том, что он потом эту ампулу сам вырезал, отметило издание.