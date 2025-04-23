Цукерберга обвинили в сдерживании развития Instagram*

В рамках судебного разбирательства по иску Федеральной торговой комиссии США (FTC) против Meta (признана в России экстремистской и запрещена) (ранее Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)) сооснователь Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кевин Систром дал показания, в которых заявил, что после приобретения фотосервиса в 2012 году глава компании Марк Цукерберг намеренно ограничивал его развитие. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам Систрома, Цукерберг сдерживал выделение критически важных ресурсов и инвестиций для Instagram, опасаясь, что стремительный рост этой платформы может негативно сказаться на вовлеченности пользователей в основную соцсеть Facebook.

Систром заявил, что Instagram получал значительно меньше кадров и средств по сравнению с Facebook, даже когда речь шла о приоритетных направлениях, таких как развитие видеоконтента или обеспечение безопасности пользователей после громких скандалов. Он также сказал, что функции, способствовавшие взаимному росту обеих платформ (например, кросс-постинг), были свернуты Цукербергом, когда Instagram начал представлять явную конкуренцию для Facebook.

На суде Систром высказал мнение, что Instagram, вероятно, смог бы добиться значительного успеха и самостоятельно, без интеграции с Facebook. Он и другой сооснователь Instagram, Майк Кригер, покинули компанию в 2018 году, выразив недовольство вмешательством Цукерберга в операционную деятельность сервиса и, как они считают, его нежеланием полноценно инвестировать в Instagram.

Показания Систрома контрастируют с более ранними заявлениями Марка Цукерберга в суде, который утверждал, что успех Instagram во многом стал возможен именно благодаря ресурсам и инфраструктуре Facebook. Судебный процесс продолжается.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена