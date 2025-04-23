Астрономы заглянули в «космический полдень»

Космический телескоп им. Джеймса Уэбба позволил ученым из Университета Канзаса провести новое исследование далеких галактик, обнаружив ранее невиданные звездообразование и рост черных дыр в эпоху «космического полудня». Это таинственный период через 2–3 миллиарда лет после Большого взрыва, когда галактики, подобные нашему Млечному Пути, переживали интенсивный рост. Результаты исследования MEGA (MIRI EGS Galaxy and AGN) опубликованы на сервере препринтов arXiv и скоро выйдут в Astrophysical Journal.

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По словам исследователей, в эпоху «космического полудня» в галактиках происходило столь интенсивное звездообразование, что половина массы всех современных звезд сформировалась именно в это время.

«С помощью "Уэбба" в среднем инфракрасном диапазоне мы можем изучать скрытые пылью галактики. Пыль скрывает многое, и мы получили возможность заглянуть за ее завесу. Мы хотим понять, как эти галактики формируют звезды, сколько звезд они формируют и особенно как растут черные дыры в их центрах», — говорит главный исследователь Эллисон Киркпатрик, доцент кафедры физики и астрономии в Университете Канзаса.

Используя возможности телескопа в среднем инфракрасном спектре, ученые наблюдали, как галактики выглядели 10 миллиардов лет назад.

Основной целью было изучение галактик с активными галактическими ядрами (то есть, со сверхмассивными черными дырами, которые быстро увеличиваются в размерах) в глубоком поле около созвездия Большой Медведицы, известном под названием «Расширенная полоса Грота». В области можно видеть около 10 000 галактик лишь на площади примерно соответствущей диаметру Луны. Наблюдения с помощью «Уэбба» заняли 67 часов.