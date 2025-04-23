Строка поиска в iOS 19 переместится в нижнюю часть экрана

Согласно инсайдерам из 9to5Mac, Apple планирует повысить удобство использования смартфонов с большими экранами в предстоящем обновлении iOS 19. Инсайдеры сообщили, что в iOS 19 строка поиска будет перемещена в нижнюю часть экрана, что сделает её более доступной для пользователей.

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В настоящее время строка поиска расположена в верхней части дисплея. Однако Apple нацелена на улучшение работы с устройствами с большими экранами. По словам инсайдеров, пользоваться такими iPhone, как 16 Pro Max, одной рукой может быть проблематично, но размещение строки поиска внизу в области большого пальца сделает взаимодействие с интерфейсом более удобным.

Предполагается, что перенос строки поиска станет частью масштабного редизайна iOS 19, о котором ранее говорил инсайдер Марк Гурман. Примечательно, что Apple прекратила производство маленьких смартфонов: iPhone 13 mini, выпущенный в 2021 году, станет последним компактным смартфоном Apple.