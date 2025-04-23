Представлен один из самых мощных смартфонов за 41 тысячу рублей

В Китае состоялась презентация одного из самых мощных смартфонов 2025 года — Honor GT Pro. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Verison — разогнанная версия Snapdragon 8 Elite, с частотой до 4,47 ГГц, быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra и хранилищем UFS 4.1.

Honor GT Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800х1264 пикселей, динамической частотой обновления изображения до 144 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

Основная камера устройства с разрешением 50 Мп дополнена ультраширокоугольным и телеобъективом на 50 Мп каждый. Также предусмотрена селфи-камера на 50 Мп.

Среди прочих особенностей Honor GT Pro отмечается наличие фирменного чипа Honor C1+, двойных стереодинамиков с сабвуфером Honor Surround, защиты от воды и пыли по стандарту IP69, закаленного стекла с повышенной стойкостью, а также ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном. Аккумулятор новинки емкостью 7200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

В Китае Honor GT Pro предлагается по цене от 3699 юаней (около 41 тыс. руб.) за версию 12/256 ГБ.