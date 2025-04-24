Появился еще один потенциальный покупатель Google Chrome

Директор по бизнесу Perplexity Дмитрий Шевеленко в суде заявил о готовности компании приобрести Chrome, если суд вынесет такое решение. Об этом сообщает The Verge.

В федеральном суде Вашингтона продолжаются слушания по антимонопольному разбирательству против Google, в рамках которого минюст США требует обязать компанию продать браузер Chrome. Ранее о желании купить браузер заявил представитель OpenAI, отметив, что интеграция с Chrome повысила бы качество продуктов компании.

Google в свою очередь предупреждает, что продажа Chrome может повлечь негативные последствия, включая риск введения платы за использование или снижение качества продукта. Шевеленко подчеркнул, что Perplexity сможет сохранить доступность и качество Chrome. Он также отметил, что текущее доминирование Google основано на эксклюзивных соглашениях с производителями электроники, которые затрудняют конкуренцию.

Перед слушаниями Шевеленко опубликовал заявление в LinkedIn, в котором отметил, что, по его мнению, разделение Google не является оптимальным решением.