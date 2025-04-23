Производство Boeing 737 MAX оказалось под угрозой

Авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с нехваткой крепёжных деталей — специализированных болтов и гаек, необходимых для сборки самолётов Boeing 737 MAX. Дефицит деталей поставил под угрозу производство этих самолётов.

Boeing нашла новые поставки этих крепёжных элементов, но компании пришлось заплатить за них завышенные цены. Если проблема возникнет вновь и не будет решена, это может привести к остановке производственной линии Boeing 737 MAX.

Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что последствия ограниченных поставок выходят за рамки проблем Boeing, поскольку представляют угрозу для всей аэрокосмической промышленности США. Альтернативные поставщики поднимают цены, чтобы покрыть растущие затраты на материалы и рабочую силу, и ожидается, что цены на некоторые специализированные крепёжные детали вырастут на двузначную величину.

В нехватке комплектующих обвиняют нестабильную тарифную политику президента США Дональда Трампа, ещё больше усугубляющую проблемы, с которыми сталкивается американская аэрокосмическая отрасль.