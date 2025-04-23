Украденную книгу Юрия Гагарина нашли спустя 17 лет

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин передал дочери дважды Героя СССР, лётчика-космонавта Алексея Леонова украденную из его личной библиотеки книгу, которую ему подарил Герой СССР, летчик-космонавт Юрий Гагарин, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Речь идет о книге «Дорога в космос», которую Гагарин вручил Леонову в 1961 году. Уточняется, что в 2008 году книгу украли из личной библиотеки.

В ходе оперативных мероприятий СК удалось найти место, где находится книга, и изъять ее, а эксперты установили, что рукописный автограф внутри книги принадлежит Гагарину.

Дочь космонавта Оксана Леонова выразила благодарность следователям и отметила, что книга будет представлена в одном из музеев об истории космонавтики.

Ранее книга «Это космос, детка!», которую написала актриса Юлия Пересильд после того, как побывала на борту Международной космической станции, стала самым популярным произведением о космосе у россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».