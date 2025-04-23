Произошло самое масштабное в истории обесцвечивание кораллов

Обесцвечивание охватило 84% океанских рифов, заявили представители международной исследовательской группы. Это самое масштабное событие такого рода в истории человечества.

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Глобальное обесцвечивание стало уже четвертым с 1998 года. Оно превзошло масштаб события 2014 – 17 годов, которое затронуло около 66% рифов. Нынешний кризис начался в 2023 году и пока неясно, когда он закончится.

Прошлый год признали самым жарким в истории наблюдений. Рекордно высокие температуры фиксировали не только в атмосфере, но и в океанах. Среднегодовая температура их поверхности вдали от полюсов достигла беспрецедентных 20,87 градусов Цельсия.

Потепление смертельно опасно для кораллов. Они приобретают яркий характерный цвет благодаря водорослям, которые живут внутри них и является источниками питательных веществ. При продолжительной жаре водоросли начинают выделять токсичные соединения, и кораллы отторгают их. Остается побелевший скелет, и ослабленный коралл подвергается повышенному риску гибели.

Ученые подчеркнули, что кораллы играют ключевую роль в поддержании морских экосистем и защите берегов от эрозии. Их даже называют «морскими тропическими лесами», так как они поддерживают высокий уровень биологического разнообразия. Примерно 25% морских видов обитают на кораллах или вокруг них.

В настоящее время реализуются проекты по спасению коралловых рифов. Голландские ученые собрали образцы кораллов у берегов Сейшельских островов для размножения в лабораторных условиях. В перспективе, выращенными кораллами можно будет повторно заселить рифы. Однако для глобальной защиты кораллов необходимо сократить выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, сообщает Phys.org.

Другое исследование показало, что потепление поверхности океана ускорилось в четыре раза с 1980-х годов. Если в конце 1980-х температура росла на 0,06 градуса за десятилетие, то сейчас на 0,27 градуса. В 2023 и 2024 годах нагрев океана стал беспрецедентно высоким. Рекордная жара сохранялась на протяжении 450 дней. В ближайшие 20 лет темпы потепления океанов, по прогнозам, еще удвоятся.