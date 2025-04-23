Названы приложения, которые незаметно списывают деньги с карт

В некоторых случаях приложения, которые человек устанавливает на свой смартфон, могут незаметно списывать деньги с банковских счетов. Как сообщает РИА Новости, об этом предупредила сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Марина Холод.

В первую очередь деньги воруют вредоносные приложения, вроде вирусов и троянов, а также софт с агрессивной рекламой. Последние обычно маскируются под полезные программы, вроде игр или ускорителей устройства. Они могут тайно подписывать человека на платные услуги и похищать данные банковских карт.

Также существуют вредоносные приложения, которые копируют дизайн популярных банков. Если пользователь случайно введет в нем логин и пароль, то данные похитят, а средства со счета могут списать. Еще одна категория — софт, предлагающий бесплатные услуги на пробный период, а после оформляющий подписку. Например, такими бывают редакторы фотографий или фитнес-приложения.