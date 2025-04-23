Планы Tesla по выпуску роботов Optimus сорвались

Торговая война с КНР сорвала планы Tesla по выпуску человекоподобных роботов
Планы компании Tesla по созданию ее гуманоидного робота Optimus столкнулись с препятствиями. Причиной названы ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Робот Optimus позиционируется как устройство, способное выполнять работу по дому. Однако его производство оказалось под угрозой срыва после того, как Пекин ранее в этом месяце ужесточил контроль за вывозом редкоземельных элементов. Этот шаг рассматривается как часть эскалации торгового противостояния между Китаем и США.
Глава Tesla Илон Маск, выступая недавно перед инвесторами, подтвердил, что на производственный процесс повлияла «проблема с металлами». Ожидаются задержки на несколько недель, поскольку экспортеры сталкиваются с ужесточением требований при получении разрешений на поставку этих ключевых компонентов. Tesla стала одним из наиболее заметных покупателей, публично заявивших о прямом влиянии произошедших изменений.
«Китай хочет получить некоторые гарантии того, что они не используются в военных целях, чего, очевидно, нет. Они просто превращаются в человекоподобных роботов», – сказал Маск.