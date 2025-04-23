Планы Tesla по выпуску роботов Optimus сорвались

Планы компании Tesla по созданию ее гуманоидного робота Optimus столкнулись с препятствиями. Причиной названы ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Робот Optimus позиционируется как устройство, способное выполнять работу по дому. Однако его производство оказалось под угрозой срыва после того, как Пекин ранее в этом месяце ужесточил контроль за вывозом редкоземельных элементов. Этот шаг рассматривается как часть эскалации торгового противостояния между Китаем и США.

Глава Tesla Илон Маск, выступая недавно перед инвесторами, подтвердил, что на производственный процесс повлияла «проблема с металлами». Ожидаются задержки на несколько недель, поскольку экспортеры сталкиваются с ужесточением требований при получении разрешений на поставку этих ключевых компонентов. Tesla стала одним из наиболее заметных покупателей, публично заявивших о прямом влиянии произошедших изменений.