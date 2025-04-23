Загадочный "Форд" обнаружен на затонувшем во Вторую мировую войну авианосце

Исследователи, изучающие место крушения в годы Второй мировой войны авианосца "Йорктаун", сделали неожиданное открытие, обнаружив среди обломков корабля таинственный легковой автомобиль "Форд", пишет New York Post.

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Открытие было сделано в минувшие выходные. На снимках, которые выложило издание, хорошо виден черный автомобиль марки Ford Super Deluxe "Вуди" 1940-41 годов выпуска. Он находится на палубе исторического авианосца, затопленного во время битвы при Мидуэе в 1942 году.

Автомобиль стоит вертикально и находится на пятикилометровой глубине. Исследователи задаются вопросом: "Как оказалась на борту авианосца легковая машина?".

Выдвигаются разные версии. Например, такая: этим авто могли пользоваться контр-адмирал Джек Флетчер, капитан Эллиот Бакмастер или другие высокопоставленные члены экипажа в время стоянок "Йорктауна" в иностранных портах…

Но вот вопрос, на который пока нет ответа: почему автомобиль остался на судне, в то время как команда отчаянно сбрасывала за борт с палубы всю тяжелую технику после попадания японской торпеды, чтобы облегчить судно? Сбросили все, кроме адмиральского "Форда", на который ни у кого не поднялась рука?

И еще вопрос: почему автомобиль остался на корабле, когда он на двое суток остановился в Перл-Харборе на ремонт?

"Йорктаун" начал эксплуатироваться в 1937 году и принял участие в нескольких операциях Второй мировой войны в Тихом океане, прежде чем затонул после атаки японцев.

На дне океана затонувшее судно было обнаружено в мае 1988 года в целости и сохранности. Нашли его ВМС США и Национальное географическое общество страны.