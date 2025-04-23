NYP: Загадочный "Форд" обнаружен на затонувшем во Вторую мировую войну авианосце

Российская Газета

Исследователи, изучающие место крушения в годы Второй мировой войны авианосца "Йорктаун", сделали неожиданное открытие, обнаружив среди обломков корабля таинственный легковой автомобиль "Форд", пишет New York Post.

Загадочный "Форд" обнаружен на затонувшем во Вторую мировую войну авианосце
© Российская Газета

Открытие было сделано в минувшие выходные. На снимках, которые выложило издание, хорошо виден черный автомобиль марки Ford Super Deluxe "Вуди" 1940-41 годов выпуска. Он находится на палубе исторического авианосца, затопленного во время битвы при Мидуэе в 1942 году.

Автомобиль стоит вертикально и находится на пятикилометровой глубине. Исследователи задаются вопросом: "Как оказалась на борту авианосца легковая машина?".

Выдвигаются разные версии. Например, такая: этим авто могли пользоваться контр-адмирал Джек Флетчер, капитан Эллиот Бакмастер или другие высокопоставленные члены экипажа в время стоянок "Йорктауна" в иностранных портах…

Но вот вопрос, на который пока нет ответа: почему автомобиль остался на судне, в то время как команда отчаянно сбрасывала за борт с палубы всю тяжелую технику после попадания японской торпеды, чтобы облегчить судно? Сбросили все, кроме адмиральского "Форда", на который ни у кого не поднялась рука?

И еще вопрос: почему автомобиль остался на корабле, когда он на двое суток остановился в Перл-Харборе на ремонт?

"Йорктаун" начал эксплуатироваться в 1937 году и принял участие в нескольких операциях Второй мировой войны в Тихом океане, прежде чем затонул после атаки японцев.

На дне океана затонувшее судно было обнаружено в мае 1988 года в целости и сохранности. Нашли его ВМС США и Национальное географическое общество страны.

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