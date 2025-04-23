Ученые нашли способ предугадать характер собаки с детства

Щенки, которые умеют сдерживаться, понимают простые жесты и справляются с непростыми заданиями, чаще вырастают в спокойных и легко обучаемых собак. К такому выводу пришли ученые из университета Хельсинки (Финляндия), исследовав когнитивные способности более 1400 собак в возрасте от 3 до 7 месяцев. Результаты опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.

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Щенкам предлагали выполнить ряд заданий — от реагирования на жесты (например, указание на миску с лакомствами) до решения неразрешимых задач и попыток достать лакомство из прозрачного цилиндра. Эти задания позволяли оценить импульсивность, социальное поведение и понимание команд.

Повторное тестирование проводилось у 99 собак в возрасте от 1 до 8 лет. Оказалось, что ключевые черты оставались стабильными, особенно у щенков, протестированных в 6–7 месяцев.

Кроме того, исследователи опросили владельцев 227 взрослых собак, чтобы сопоставить их поведение с результатами ранних тестов.

Что выяснилось?

Щенки, лучше понимающие указательные жесты, становились более обучаемыми и послушными.

Контроль импульсивности в детстве был связан с уравновешенностью во взрослом возрасте.

Щенки, реагировавшие с осторожностью на незнакомцев или искавшие помощи, чаще становились недоверчивыми к новым людям в дальнейшем.

«Это может стать основой того, как тренировать собаку», — говорит ведущий автор исследования Саара Юнттила из Хельсинкского университета.

Такие данные помогут владельцам выбирать подход к дрессировке, ориентируясь на индивидуальные особенности питомцев. Например, щенкам с боязливым типом поведения можно давать больше положительного опыта, чтобы повысить их уверенность.

«Я бы дала таким собакам как можно больше ситуаций, в которых они чувствуют успех и получают поддержку», — объясняет соавтор исследования Катриина Тиира.

Исследование проводилось при участии компании smartDOG, специализирующейся на когнитивном тестировании собак. Большинство участников были представителями обучаемых пород — таких как лабрадоры, бордер-колли и немецкие овчарки.

Эволюционный антрополог Ханна Саломонс, соавтор исследования отмечает: