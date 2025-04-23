Илон Маск наделил свою нейросеть «зрением»

Компания xAI Илона Маска оснастила фирменный искусственный интеллект Grok функцией компьютерного зрения. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил разработчик xAI Эбби Амир.

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Обновленная версия нейросети с функцией Grok Vision позволяет нейросети обрабатывать визуальные данные, анализируя изображения и видео. Это расширяет возможности взаимодействия пользователя с ИИ, предлагая решения на основе контекста. Например, Grok способен распознавать предметы на фотографиях, предлагать рекомендации по их использованию или находить аналогичные товары.

В компании заявили, что обновление уже доступно пользователям iOS. В свежую версию ИИ также добавлен поиск в реальном времени и голосовое взаимодействие на многих языках мира.

Grok — это чат-бот компании xAI Илона Маска, созданный для взаимодействия с пользователями с использованием технологий искусственного интеллекта. От аналогичных решений эта модель отличается своим «остроумием» при генерации текста и тем, что интегрирована в соцсеть X (ранее Twitter).