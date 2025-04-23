В ОАЭ нашли первый крупный некрополь железного века

Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил об открытии первого в ОАЭ крупного кладбища железного века. Его возраст оценили в 3 тысячи лет.

Некрополь содержит более 100 гробниц, заполненных артефактами. Археологи обнаружили золотые украшения, ожерелья из бисера, браслеты и кольца, сосуды, чаши и кубки, а также оружие из медных сплавов.

Человеческие останки сохранились не слишком хорошо. Но ученые надеются провести анализ для определения пола, возраста и состояния здоровья этих людей. Изучение ДНК может дать более полное представление о семейных отношениях между ними и характере миграции в регионе.

В течение многих лет традиции захоронения железного века оставались неизвестными. Но сейчас у ученых появились вещественные доказательства, раскрывающие обычаи жизни людей 3 тысячи лет назад, сообщает Gulf News.

Гробницы представляли собой вырытые в земле овальные камеры. Когда тело помещали внутрь, вход заделывали глиняными кирпичами и камнями и засыпали землей. На поверхности при этом не оставалось никаких опознавательных знаков. Возможно, поэтому погребения зеленого века находят так редко.

Ранее стало известно, что неподалеку от Каира обнаружили гробницу с ложной дверью из розового гранита. Она принадлежала сыну фараона Усеркафа принцу Усерефру. Внутри также находилась статуя фараона Джосера, которую принесли туда по неизвестной причине. Ложная дверь оказалась одной из самых крупных из всех, когда-либо обнаруженных. Она могла символизировать границу между двумя мирами: земным и загробным.