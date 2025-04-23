Импортозамещенный «Суперджет» поднялся в небо: фото

Александр Котлеткин
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Подготовка полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 к первому полету в Комсомольске-на-Амуре
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Подготовка полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 к первому полету в Комсомольске-на-Амуре 
© РИА Новости
Подготовка полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 к первому полету в Комсомольске-на-Амуре
2/10
Подготовка полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 к первому полету в Комсомольске-на-Амуре 
© РИА Новости
Подготовка полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 к первому полету в Комсомольске-на-Амуре
3/10
Подготовка полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 к первому полету в Комсомольске-на-Амуре 
© РИА Новости
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
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Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet 
© РИА Новости

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Встреча летчиков-испытателей после выполнения первого полета полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре
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Встреча летчиков-испытателей после выполнения первого полета полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре 
© РИА Новости
Встреча летчиков-испытателей после выполнения первого полета полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре
6/10
Встреча летчиков-испытателей после выполнения первого полета полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре 
© РИА Новости
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
7/10
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet 
© РИА Новости
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
8/10
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet 
© РИА Новости
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
9/10
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet 
© РИА Новости

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Встреча экипажа после выполнения первого полета полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре
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Встреча экипажа после выполнения первого полета полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре 
© РИА Новости

Полностью импортозамещенный SJ-100 («Суперджет») совершил первый полет. Испытания отечественного пассажирского самолета, разработанного ПАО «Яковлев», состоялись в Комсомольске-на-Амуре, об этом сообщает РИА Новости.

В госкорпорации «Ростех» отметили, что во время полета подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8 и показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. Испытательный полет проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час. Его длительность составила около 40 минут.

Исторические кадры — в галерее «Рамблера».

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