Импортозамещенный «Суперджет» поднялся в небо: фото

Полностью импортозамещенный SJ-100 («Суперджет») совершил первый полет. Испытания отечественного пассажирского самолета, разработанного ПАО «Яковлев», состоялись в Комсомольске-на-Амуре, об этом сообщает РИА Новости.

В госкорпорации «Ростех» отметили, что во время полета подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8 и показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. Испытательный полет проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час. Его длительность составила около 40 минут.

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